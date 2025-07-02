ФАС начала 21 дело против логистических центров «Светофор»

По информации, полученной от пресс-службы антимонопольного ведомства, территориальные подразделения ФАС инициировали 21 разбирательство в связи с возможными нарушениями антимонопольного законодательства со стороны 20 логистических комплексов, принадлежащих торговой сети «Светофор», передают «Известия».

Эти расследования стали результатом проверки, проведенной ФАС, чтобы установить, насколько деятельность логистических центров «Светофора» соответствует нормам закона, регулирующего основы государственной торговой деятельности в Российской Федерации.

В ведомстве отметили, что недостатки в работе сети были обнаружены в 14 субъектах федерации, включая Якутию, Татарстан, Краснодарский и Красноярский края, а также Белгородскую и Воронежскую области и другие регионы.

Среди выявленных нарушений — присутствие в договорах с поставщиками положений, противоречащих законодательству. В частности, речь идет об условиях, предусматривающих оплату товара лишь после его реализации магазином, а также о возложении на поставщика затрат по утилизации непроданной продукции.

Если вина дистрибьюторов будет доказана, ФАС возбудит в отношении них административные дела и применит штрафные санкции в соответствии с российским Кодексом об административных правонарушениях.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор выявил опасные бактерии в мясной продукции популярных брендов.