ФАС одобрила сделку по присоединению «Почта банка» к ВТБ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала сделку по присоединению «Почта банка» к ВТБ. Об этом сообщила пресс-служба ВТБ со ссылкой на главу организации Андрея Костина, который накануне провел встречу с руководителем Ставропольского края Владимиром Владимировым.

Как отметил Костин, ВТБ делает большой упор на развитие работы в российских регионах. По его словам, планы по присоединению «Почта банка» намечены на 2026 год. Костин подчеркнул, что сеть финансового учреждения сохранится в том виде, в котором она есть в отделениях почты.

«Мы такое решение уже согласовали с ФАС. И это большая сеть, в том числе в малых городах, в сельской местности. Будет бренд ВТБ», — добавил Костин.

Кроме того, рассказал глава ВТБ, к банку в 2025 году присоединятся «Открытие» и РНКБ, который обслуживает преимущественно жителей Крыма и Севастополя. Он отметил, что ВТБ существенно расширит свою региональную сеть.

«Опору в этой работе мы будем делать как на граждан, так и на развитие малого и среднего бизнеса», — сообщил Костин.

Ранее первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил, что «Почта России» и Правительство РФ не выявили принципиальных возражений против схемы продажи «Почта банка». По словам Пьянова, рассматривались схемы юридического присоединения указанного банка к ВТБ, перед которой должны быть выкуплены все акции, принадлежащие «Почте России», а также председателю правления «Почта банка». Банкир подчеркнул, что к данной сделке привлекут независимого оценщика.

Накануне ФАС предложила торговым сетям ограничить наценку на наиболее востребованные бытовые товары. Несколько из таких сетей приняли предложение организации.