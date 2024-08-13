Торговые сети поддержали предложение ФАС об ограничении цен на бытовую технику

Торговые сети по продаже бытовой техники и электроники поддержали предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) ограничить цены на ряд бытовой техники. Об этом РИА Новости сообщили представители российских компаний.

Накануне ФАС обратилась к DNS, «М.Видео» и «Ситилинку» с предложением ограничить стоимость бытовой техники, которая является наиболее востребованной у граждан РФ.

В пресс-службе DNS отметили, что готовы ограничить цены так же, как и в прошлом году. На данный момент, уточнили в компании, сотрудники работают над составлением перечня товаров.

О подготовке аналогичного перечня товаров сообщил пиар-менеджер компании «Ситилинк» Денис Коварский. Он уточнил, что руководство изучило предложение ФАС и готово принять его.

Также о поддержке инициативы ФАС сообщили в «М.Видео». В пресс-службе компании отметили, что перечень товаров, на которые цены зафиксируют, готовится.

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