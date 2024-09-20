ФАС одобрила соглашение по передаче компаний группы Russ в ООО «РВБ»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России дала добро на договор по передаче компаний группы Russ в ООО «РВБ», единое предприятие оператора наружной рекламы и онлайн-магазина Wildberries, сообщила пресс-служба объединенной компании, передал ТАСС.

«Федеральная антимонопольная служба удовлетворила просьбу ООО «РВБ» (юридическое лицо объединенного предприятия Wildberries и Russ), разрешив передачу ООО «Стинн» долей компании группы Russ в объединенную структуру. Таким образом, все необходимые разрешения регуляторов на слияние компаний были получены. В результате передачи долей ООО «РВБ» станет собственником юридических лиц группы Russ», — говорится в сообщении.

В середине июня Wildberries объявил, что компания и группа Russ, занимающаяся наружной рекламой, объединяют усилия для создания новой цифровой платформы для торговли.

В августе ООО «Вайлдберриз» передало свои активы новой структуре.

Ранее сообщалось, что компания Wildberries взяла ответственность за расходы на похороны погибших охранников при вооруженном конфликте у офиса маркетплейса в центре Москвы.