ФАС оштрафовала КРКА из-за превышения цен на препарат

Антимонопольная служба (ФАС) наложила штраф на компанию «КРКА-Рус» в связи с необоснованным ростом стоимости лекарственного средства «Ко-Дальнева», о чем говорится в официальном сообщении ведомства.

Согласно информации, предоставленной ФАС, «КРКА-Рус» является ключевым игроком на рынке медикаментов с международным непатентованным наименованием «Амлодипин + Индапамид + Периндоприл». Данная комбинация активных веществ используется для лечения повышенного кровяного давления.

ФАС сочла, что увеличение отпускных цен на определенные дозировки «Ко-Дальнева» было экономически не оправданным. Цены увеличились на 10–16%. Ведомство обязало компанию установить обоснованную стоимость препарата, не имеющего прямых аналогов.

Попытки фармацевтической компании оспорить решение ФАС в судебном порядке не увенчались успехом. Арбитражный суд Москвы поддержал позицию антимонопольной службы.

Ранее сообщалось, что обыски прошли в Минздраве Красноярского края.