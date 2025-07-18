ФАС получила обращение о возможном ценовом сговоре на пакеты

Покупатели и отраслевые ассоциации бьют тревогу — за последний год цена полиэтиленовых «пакетов-маек» в крупных розничных сетях выросла на 25%, достигнув единой отметки в 9,99 руб., пишет «Коммерсантъ».

При этом закупочная стоимость пакетов у производителей составляет всего 2,5-3 руб. за штуку, а отпускные цены даже снизились на 5-10% из-за падения спроса и удешевления сырья.

Ассоциация предприятий по производству и сбыту изделий из полимеров (АППСИМ) обратилась в ФАС с просьбой проверить возможный ценовой сговор. В письме отмечается, что идентичная цена в четырех крупных сетях при марже до 200% вызывает вопросы. ФАС подтвердила получение обращения и пообещала принять меры, если будут выявлены нарушения.

Эксперты разделились во мнениях — одни считают синхронный рост цен признаком картеля, другие отмечают, что ритейлеры вряд ли пойдут на прямой сговор, зная о жестком антимонопольном регулировании.

Альтернативное объяснение — экологическая повестка, в рамках которой магазины сознательно повышают стоимость пакетов, стимулируя покупателей переходить на многоразовую тару.

Пока ФАС изучает ситуацию, потребители возмущаются не только ростом цен, но и отсутствием ценников на пакетах — окончательная сумма становится известна только на кассе. При этом «майки» остаются самым часто покупаемым товаром в ритейле.

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