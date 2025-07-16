В Госдуме не поддержали идею «налога на сладости»

В Госдуме отвергли предложение о введении специального налога на продукты с повышенным содержанием сахара. Председатель комитета по охране здоровья Сергей Леонов в беседе с Life.ru заявил , что такой подход неэффективен для формирования здоровых пищевых привычек у населения.

По мнению депутата, повышение акцизов — это «путь в никуда», так как граждане продолжат покупать любимые сладости, просто семейный бюджет пострадает. Вместо предложенных спорных мер Леонов предлагает комплексный подход: от масштабной образовательной кампании до создания доступной спортивной инфраструктуры в каждом районе.

«Нужно добиться того, чтобы человек искренне захотел сменить свой образ жизни на здоровый. Тогда никаких подъёмов налогов на сахаросодержащие товары вообще не понадобится. Подчеркну, мы должны сфокусироваться на создании комфортных условий для здоровой жизни. Дальнейший выбор остается за каждым», — заявил депутат.

Эксперты отмечают, что мировой опыт введения «сахарных налогов» дает противоречивые результаты. Во Франции такие меры снизили потребление сладких напитков на 15%, в Дании же пришлось отменить налог из-за массового недовольства населения. Российские законодатели склоняются к скандинавской модели, где упор делают на просвещение с детского возраста.

Ранее сообщалось, что в Госдуме ответили на слухи о введении налога на заграничные поездки.