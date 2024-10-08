Правительство РФ утвердило свободную экономическую зону в районах приграничья

Речь идет о трех регионах РФ — Брянской, Белгородской и Курской областях. Теперь на этих территориях действуют определенные льготы на прибыль и имущество. В правительстве считают, что введение СЭЗ в этих районах позволит сократить финансовые издержки, нарастить объемы производства, сохранить и открыть новые рабочие места.

СЭЗ в России могут создаваться как в отдельных регионах, так и на уровне муниципалитетов. Они могут быть специализированными (например, для определенных отраслей) или универсальными. Основная цель СЭЗ — привлечение инвестиций, развитие экспорта и создание новых рабочих мест.

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий действие СЭЗ на регионы страны, которые граничат с ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областями. Режим СЭЗ с 2015 года действует в Крыму.

Ранее сообщалось, что золотые резервы России приблизились к $200 млрд.