ФАС раскритиковала законопроект о работе маркетплейсов и агрегаторов

В ведомстве отметили, что проект Минэкономразвития может навязать невыгодные условия контрагентам и ограничить конкуренцию. ФАС указала на пробелы в регулировании. Так, например, документ предусматривает исключение платформ, не переводящих средства операторам.

Кроме того, в законопроекте введены коллизии норм, например, понятие «крупная посредническая платформа». Как отметили в ФАС, легализация приоритетной выдачи товаров создает риски дискриминации пользователей.

Данный законопроект также распространяется и на агрегаторов такси. В ФАС указали, что право партнера платформы отказываться от заказов может привести к негативным последствиям.

Согласно законопроекту Минэкономразвития, при одностороннем изменении договора с партнером (как улучшающем, так и ухудшающем условия) оператор цифровой платформы обязан не менее чем за 30 дней до вступления их в силу направить контрагенту электронное уведомление. В ФАС ведение такой нормы посчитали избыточным.

Ведомство также отметило, что законопроект вводит запрет на удержание штрафов и пеней до рассмотрения жалобы. Такое нововведение может привести к тому, что недобросовестные партнеры будут намеренно подавать жалобы и выходить с площадки с деньгами. В качестве альтернативы ведомство предложило ввести право для платформы «холдировать» средства партнера.

Согласно законопроекту, платформы будут обязаны не допускать размещения объявлений о товарах и услугах без подтверждения маркировки и декларирования. Также они должны будут проверять информацию о незаконности оборота товаров.

Специалисты ФАС прокомментировали и это. В этих нормах они обнаружили риски злоупотребления для платформ после наделения их такими полномочиями. Кроме того, считают в ведомстве, проверка информации в полном объеме потребует значительных затрат и ограничит доступ продавцов.

Законопроект Минэкономразвития, считают в ФАС, ограничивает конкуренцию на рынках розничной торговли. Маркетплейсы будут заинтересованы в работе с торговыми сетями.

В конечном счете, подытожили в ведомстве, единый законодательный доработанный акт может урегулировать только отдельные аспекты. Но для начала обсуждение проекта нужно разнести по отраслевым законопроектам.

Ранее автоэксперт Владимир Сажин заявил, что автомобили подорожают минимум на полмиллиона рублей после повышения утильсбора в России.