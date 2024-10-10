В России обещали разобраться с наценками на хлеб

Президент Российского союза пекарей Дмитрий Семенов в разговоре с RT прокомментировал появление «золотого хлеба» на полках магазинов. Он подчеркнул, что специалисты ФАС разберутся в ситуации с наценками.

По словам собеседника, профессионалы ФАС разберутся с наценками на хлеб и примут меры для удержания цен на положенном уровне. При этом союз пекарей уже замечал дисбаланс на протяжении десяти лет. Многие производители делали наценки, на них равнялись и конкуренты.

«Когда заводы сохраняли минимальные наценки в 10—15%, учитывая значимость хлеба как социального продукта, магазины могли ставить свои наценки, которые доходили и до 90% от отпускных цен. По факту такие магазины получали прибыль, которую недополучали на свое развитие производители. Отсюда в том числе и острейший, усугубляющийся дефицит кадров, потому что заводам было не из чего повышать зарплаты работникам», — заключил спецаилист.

Отметим, ФАС зафиксировал высокие средние наценки на хлеб — один из самых базовых продуктов российской корзины.

Напомним, что в 2024 года поднимались цены на яйца. Основной причиной стали локальные проблемы у производителей. Ситуацию решили с помощью ФАС и дополнительных мер воздействия. Сейчас стоимость на нормальном уровне.

Ранее сообщалось, что в России подешевела популярная крупа и красная икра.