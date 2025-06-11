ФАС согласовала «Гермесу» покупку сети строительных гипермаркетов «ОБИ»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вынесла положительное решение по заявке компании «Гермес» на приобретение значительной части российского бизнеса сети строительных гипермаркетов «ОБИ». Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

В рамках сделки «Гермес» получила разрешение на покупку 65% акций в уставных капиталах нескольких ключевых юридических лиц «ОБИ», в частности ООО «Сделай своими руками», ООО «Сделай своими руками Северо-Запад» и ООО «ОБИ Франчайзинговый Центр».

В ФАС отметили, что эта сделка не окажет негативного влияния на конкуренцию в сегменте розничной торговли строительных материалов. Эксперты отмечают, что наличие крупного игрока в структуре рынка способствует развитию выбора потребителей и стимулирует конкуренцию.

Немецкая компания OBI GmbH, начавшая деятельность в России в 2003 году, специализируется на продаже товаров для дома и ремонта (DIY). После начала специальной военной операции (СВО) на Украине немецкие владельцы временно вышли из российского рынка, однако магазины продолжили работу.

На сегодняшний день российский бизнес немцев управляется юридическими лицами ООО «Оби ФЦ», ООО «Сделай своими руками», а также их филиалами в регионах РФ.

В апреле 2025 года ООО «Гермес» приобрело по 24,99% доли в трех из пяти юридических лиц, входящих в структуру «ОБИ». Бенефициаром компании выступает предприниматель Владимир Захватошин, который, как отмечают эксперты, ведет стратегические капиталовложения в рынок DIY в России.

До согласования сделки основное внимание к сети проявляли структуры бизнесмена Алексея Мордашова, компания которого — «Севергруппа», уже владеет долей в компании. В апреле Мордашов приобрел свою часть через сделку с ХК «Синдика» Арсена Канокова.

В то же время, по словам президента «Синдики» Олега Эскиндарова, другая часть акций — 25% — была продана новому стратегическому инвестору, имя которого остается неизвестным.

Несмотря на непростую ситуацию, «ОБИ» остается одним из крупнейших игроков сектора DIY в России, управляя 26 магазинами по всей стране. По данным аналитической компании Infoline, компания занимает восьмую строчку в рейтинге российских ритейлеров, специализирующихся на строительных товарах.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что «Магнит» планирует продать свои гипермаркеты «Ленте».