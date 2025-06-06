Стало известно о планах акционера «Магнита» продать магазины «Ленте»

Акционеры «Магнита» обсуждают возможность продажи своих гипермаркетов крупнейшей сети «Лента». Об этом стало известно изданию «Коммерсантъ».

Эксперты считают, что этот шаг может радикально изменить ландшафт российского сегмента гипермаркетов и произвести большую финансовую сделку, оцененную примерно в 100 млрд руб.

Как отмечают источники, акционеры «Магнита» хотят сосредоточиться на другой концепции магазинов — «у дома». К тому же за последнее время компания ощутила проблемы с реализацией доставок из «Магнитов».

Отмечается, что «Лента» как раз не испытывает трудностей с доставками, поэтому продажа гипермаркетов именно этой сети является приоритетным вариантом.

Как пишет «Ъ», переговоры пока ведутся на ранней стадии, а детали самой сделки остаются закрытыми.

Ранее кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех Инна Литвиненко рассказала, стоит ли ожидать возвращение McDonald’s в Россию.