ФАС выявила картельный сговор на тендерах по ремонту электросетей в двух регионах РФ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила признаки картельного сговора при проведении тендеров на ремонт электросетей в Краснодарском крае и Татарстане. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сумма контрактов, по которым подозревается нарушение, превышает 2,7 млрд руб. В список компаний, предположительно участвовавших в антиконкурентном соглашении, вошли «СВЭП», «СВСЭСС», «СмартИнжиниринг», ИЦ «Энергоразвитие», «АвангардЭнерго» и ПСК «ТатЭнергоСтрой».

По данным ФАС, эти организации координировали свои действия, чтобы поддерживать завышенные цены и минимизировать снижение стоимости на торгах. В результате этого контракты заключались с минимальными скидками, что ограничивало реальную конкуренцию. Если вина компаний будет доказана, им грозят административные штрафы по КоАП РФ.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку скидочной политики Wildberries и Ozon.