Ферма по откорму телят породы Бельгийская бело-голубая появится в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия МО]
Компания «МИРОВЕТ» в рамках инвестиционного проекта получила разрешение на строительство фермы по откорму телят породы Бельгийская бело-голубая в Раменском городском округе. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Ожидается, что в рамках данного проекта будет возведено два новых телятника, каждый из которых рассчитан на 800 голов. В них будут выращивать телят мясной породы. На ферме появятся современное стойловое оборудование, автоматизированная система кормления, вентиляция и отопление.
Ожидается, что общий объем инвестиций в проект составит почти девятьсот миллионов рублей. А в ходе реализации инвестпроекта будет создано порядка двенадцати рабочих мест.
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