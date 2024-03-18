Ферма по откорму телят породы Бельгийская бело-голубая появится в Подмосковье

Компания «МИРОВЕТ» в рамках инвестиционного проекта получила разрешение на строительство фермы по откорму телят породы Бельгийская бело-голубая в Раменском городском округе. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Ожидается, что в рамках данного проекта будет возведено два новых телятника, каждый из которых рассчитан на 800 голов. В них будут выращивать телят мясной породы. На ферме появятся современное стойловое оборудование, автоматизированная система кормления, вентиляция и отопление.

Ожидается, что общий объем инвестиций в проект составит почти девятьсот миллионов рублей. А в ходе реализации инвестпроекта будет создано порядка двенадцати рабочих мест.

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