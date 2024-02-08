Фермер из Серебряных Прудов сможет увеличит площадь своего фруктового сада

Крестьянское фермерское хозяйство «Изобилие» из Серебряных Прудов получил в аренду на пять лет земельный участок сельхозназначения площадью почти тридцать гектаров. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Отмечается, что фермерское хозяйство действует уже 3 года. В собственности имеют 24 гектара, на которых заложен яблочный сад, а также выращивают малину и пшеницу. Продукцию реализуют среди жителей, занимаются и оптовой продажей.

Благодаря дополнительным гектарам КФХ «Изобилие» планирует увеличить производство плодово-ягодной продукции.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям.