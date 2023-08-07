Фермерское хозяйство из Коломны получило грант на выращивание голубики и малины

Молодое крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ) из Коломны получило грант «Агростартап» в размере 4,1 миллиона рублей на выращивание ягод в открытом грунте. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Полученные средства компания направит на закупку саженцев и необходимой сельскохозяйственной техники, рассказал зампред областного правительства Георгий Филимонов. По его словам, через пять лет КФХ выйдет на полную мощность и будет производить свыше восьмидесяти тонн клубники, голубики и малины.

Отмечается, что сейчас на ферме уже выращивают четыре сорта голубики, два ремонтантных сорта клубники и малины. Первый урожай планируют собрать в текущем году. Продукцию хозяйство намерено реализовывать в розничных магазинах и торговых сетях. Ягоды будут продавать в свежем и замороженном виде. Также урожай планируется сдавать на переработку для изготовления соков и пюре.

Ранее губернатор Андрей Воробьев указывал на важность поддержки фермеров и представителей малого бизнеса в Московской области.