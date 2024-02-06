Фермерское хозяйство из Щелково получило в аренду более 70 гектаров земли

Крестьянскому (фермерскому) хозяйству «ТЕКСЕЛЬ ФАРМ» предоставили в аренду областной земельный участок площадью более семидесяти двух гектаров. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Отмечается, что данное фермерское хозяйство существует уже пять лет, занимается разведением племенных овец и коз. В настоящее время на ферме более четырехсот голов оборотного стада.

За счет дополнительной земли КФХ планирует увеличить посевные площади для выращивания кормовой базы. По словам главы КФХ Ирины Чижик, благодаря дополнительным землям в хозяйстве появилось еще шестьдесят коров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в настоящее время в Подмосковье реализуют около двухсот восьмидесяти проектов импортозамещения.