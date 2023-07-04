Фермерское хозяйство «Мама Ольга» получило в аренду земельные участки в Подмосковье

Более шестисот гектаров земли в Серпухове на льготных условиях без проведения торгов получило подмосковное фермерское хозяйство. Об этом сообщили в региональном Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Ожидается, что на данных землях будет осуществляться высадка однолетних и многолетних культур для создания кормовой базы для крупного рогатого скота. А общий объем инвестиций в проект составит порядка шестидесяти пяти миллионов рублей.

Накануне г убернатор Подмосковья заявил, что малый бизнес обеспечивает почти четверть дохода регионального бюджета.