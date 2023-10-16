Фермеры в подмосковном Волоколамске без торгов получили земельный участок
Фото: [КФХ «Щекино»]
Фермерское хозяйство «Щекино» (Волоколамский городской округ) без проведения торгов получило земельный участок площадью более 18 гектаров.
Как сообщает Министерство имущественных отношений Московской области, земля будет использоваться под кормовую базу. «Щекино» занимается разведением крупного и мелкого рогатого скота уже более десяти лет. Сейчас в аренде около 200 гектаров областной земли. На ферме 60 голов крупного скота и 100 — мелкого. Глава регионального министерства имущественных отношений Наталья Адигамова отметила, что валовое производство молока составляет 112 тонн, а мяса – шесть тонн
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