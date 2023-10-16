Фермеры в подмосковном Волоколамске без торгов получили земельный участок

Как сообщает Министерство имущественных отношений Московской области, земля будет использоваться под кормовую базу. «Щекино» занимается разведением крупного и мелкого рогатого скота уже более десяти лет. Сейчас в аренде около 200 гектаров областной земли. На ферме 60 голов крупного скота и 100 — мелкого. Глава регионального министерства имущественных отношений Наталья Адигамова отметила, что валовое производство молока составляет 112 тонн, а мяса – шесть тонн

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил со старостами пяти округов развитие сельских территорий.