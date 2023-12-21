Фестиваль-ярмарка «Сделано в Россия» пройдет в начале следующего года в Китае

Подмосковные экспортеры смогут принять участие в первом фестивале-ярмарке «Сделано в России», которая пройдет в китайской провинции Ляонин в преддверии китайского нового года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста.

Ожидается, что в городах Шэньяне и Даляне китайские потребители смогут оценить более одной тысячи российских товаров. Данный фестиваль будет организован Российским экспортным центром, государственным институтом поддержки российских экспортеров, при поддержке Правительства России и Народного правительства провинции Ляонин.

Гендиректор РЭЦ Вероника Никишина подчеркнула, что на ярмарке можно будет попробовать продукты, которые очень любят в России. Она также выразила уверенность, что представленная продукция не только займет достойное место на праздничном новогоднем столе, но и покорит сердца китайских потребителей.

Также в рамках фестиваля также пройдут товарищеские хоккейные матчи между сборными «российских экспортеров» и «китайских импортеров». В них примут участие представители российского и китайского бизнеса, государственных органов и общественных организаций. Помимо этого, пройдут гала-концерты с участием Губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга и китайских музыкантов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям.