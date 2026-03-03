Февральский рывок: продажи новых авто в Петербурге выросли на 4%

В феврале 2026 года рынок новых автомобилей в Санкт-Петербурге показал уверенный рост: по сравнению с февралем прошлого года продажи увеличились на 4%, а если сравнивать с январем этого года, прирост составил 9%. Такие данные опубликовал портал 110km.ru.

Всего за месяц в городе реализовали 4906 новых легковых и коммерческих машин. За первые два месяца 2026 года петербуржцы приобрели 9427 автомобилей — это на 4% меньше, чем за аналогичный период 2025-го, но динамика внушает осторожный оптимизм.

Эксперты отмечают, что восстановление идет неравномерно. Одни бренды сумели удержать позиции благодаря гибкой ценовой политике и выходу новых моделей, другие, напротив, потеряли интерес покупателей.

Например, заметно выросли цены на Livan, Belgee и Jetour. Однако февральский прирост продаж во многом связан с активизацией программ кредитования и попытками дилеров удержать клиентов в условиях нехватки популярных моделей. Дефицит подталкивает покупателей быстрее принимать решения.

Санкт-Петербург традиционно входит в тройку крупнейших автомобильных рынков России. В городе представлены практически все мировые и отечественные бренды, высока конкуренция между дилерами, развита инфраструктура автосалонов и сервисных центров.

На динамику продаж продолжают влиять изменения в предложении, появление новых игроков и последствия ухода западных марок. Пока рынок не вернулся к прежним объёмам, но февраль показал, что спрос постепенно восстанавливается.

