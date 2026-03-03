Цена против ресурса: с какими проблемами столкнулись владельцы китайских тягачей

Российский рынок грузовых автомобилей переживает тектонические изменения: на смену ушедшим европейским брендам пришли китайские производители, которые предлагают технику по более привлекательной цене, но расплачиваться за это приходится ресурсом и надежностью.

Как пишет портал 110km, китайские тягачи служат в полтора-два раза меньше, чем их европейские предшественники. Особенно остро проблема проявляется зимой — в холодное время года до 15% китайских грузовиков простаивают в ремонтных мастерских.

Отмечается, что сервисные центры перегружены и не успевают обслуживать всех клиентов, а вдоль федеральных трасс уже появились мобильные бригады электриков и механиков, которые зарабатывают на ремонте китайской техники прямо на обочинах.

Для перевозчиков это оборачивается серьезными экономическими последствиями. Раньше европейская техника исправно работала 10-12 лет, теперь парки приходится обновлять значительно чаще, что увеличивает расходы и снижает рентабельность бизнеса.

При этом вторичный рынок качественных европейских тягачей практически исчерпан — все, что можно было привезти, уже ввезли и продали.

Аналитики прогнозируют, что через десять лет объемы продаж китайских тягачей в России могут удвоиться, и рынок изменится навсегда. Вот только кто окажется в выигрыше — производители, дилеры или сами перевозчики — пока остается открытым вопросом.

