Санкции, введенные Европой против России, губят экономику в ЕС. Из-за них рост РФ идет заметно быстрее, чем у той же Франции. В этом уверен французский политик Франсуа Филиппо. Свою точку зрения он опубликовал в социальной сети Х.

Филиппо является лидером французской политической партии «Патриоты». Он неоднократно уже указывал на ошибочность действий Евросоюза в отношении РФ.

«В этом году российскую экономику ожидает рост, который будет одним из самых значительных в мире. В пять раз больше, чем рост во Франции», - написал он.

Он добавил, что в прошлом году Россия уже добилась впечатляющих результатов. Он также назвал санкции в отношении Москвы «глупыми». Их надо немедленно отменить, а взамен них наладить диалог с Кремлем.

Ранее Франсуа Филиппо заявил, что на Западе уже началась паника из-за поражения Украины. НАТО и западные руководители стран сотрясаются от злости по этому поводу.