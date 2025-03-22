Financial Times: доллар может потерять статус мировой валюты из-за действий Трампа

По словам американского экономиста Барри Эйхенгрина, американский доллар может потерять статус мировой валюты в силу действий нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщает газета Financial Times.

Он уточнил, что доминирование доллара основывалось на торговле, союзах и институтах, однако указанная эпоха идет к закату. И причиной падения статуса американской валюты является пересмотр Трампом отношений с прочими государствами и ценностей в экономике.

По мнению американского экономиста, американская валюта также может пострадать в связи с беспорядочным введением США санкций, в том числе в отношении России.

Ранее также в Аргентине заявили, что доминирование доллара на международной арене находится под угрозой.