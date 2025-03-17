В одном из аргентинских СМИ появилась статья, утверждающая, что доминирование доллара на международной арене оказалось под угрозой. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Отмечается, что ряду государств удалось запретить его применение в коммерческих и финансовых операциях, что стало настоящим поворотным моментом. Тенденция прямых запретов и ограничений на основные транзакции меняет баланс в глобальной экономике. При этом некоторые страны Европы также вводят ограничения на использование доллара, продвигая свои нацвалюты с целью укрепления экономик и защиты от возможных санкций.

Добавляется, что наблюдаются изменения и на других континентах. Так, КНР активно продвигает юань, Иран исключил доллар из своих торговых операций, Венесуэла и Куба вводят строгие правила против использования доллара, а Северная Корея полностью его запрещает. Все указанное направлено на снижение уязвимости перед влиянием Штатов и укрепление своих финансовых систем.

Подчеркивается, дедолларизация в итоге приведет к тому, что местные валюты могут стать более стабильными, а финансовая мощь Штатов может ослабнуть.

Ранее сообщалось, что американский доллар находится под серьезной угрозой.