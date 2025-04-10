Финансист Дайнеко: россиянам могут прекратить соцвыплаты при превышении дохода

Ольга Дайнеко, эксперт проекта «Моифинансы.рф», который реализуется Научно-исследовательским финансовым институтом Министерства финансов Российской Федерации, поведала в беседе с агентством «Прайм», что в случае утраты права на получение социальных выплат они могут быть прекращены.

По словам собеседницы журналистов, чаще всего отказывают из-за превышения дохода, изменения семейного положения или снятия инвалидности, поскольку большинство социальных выплат предоставляются только тем, кто соответствует критериям нуждаемости или относится к определённой социальной категории получателей.

В процессе определения размера дохода для назначения социальных выплат во внимание принимаются не только заработная плата, но и другие источники дохода, такие как пенсии, стипендии, алименты, проценты по вкладам, арендная плата и тому подобное.

В то же время, если доходы соответствуют требованиям, то может быть превышение нормы по количеству имущества, пояснила Дайнеко.

«Например, при комплексной оценке нуждаемости выяснится, что у не многодетной семьи в собственности два автомобиля — в пособии откажут даже при соблюдении уровня среднедушевого дохода», — отметила эксперт.

Также, по словам Дайнеко, причиной отказа в предоставлении пособия может стать несоблюдение требований, необходимых для его получения.

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