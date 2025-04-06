Депутат Мособлдумы Никитин рассказал, кому в положена срочная пенсионная выплата

В интервью РИА Новости депутат Московской областной думы Анатолий Никитин сообщил, что граждане старше 60 лет и старше 55 лет, которые накопили пенсионные сбережения и имеют минимальный страховой стаж в 15 лет, могут претендовать на получение срочной пенсионной выплаты.

Еще одним критерием для получения финансовой поддержки от государства является наличие не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

«Срочная пенсионная выплата является важным инструментом финансовой поддержки для граждан, которая позволяет получать пенсионные накопления в виде ежемесячных выплат на срок не менее десяти лет или 120 месяцев», — уточнил собеседник журналистов.

Никитин уточнил, что размер этой выплаты определяется на основе объёма пенсионных накоплений и периода, на который она будет рассчитана.

«Эта возможность особенно актуальна для людей в сложных жизненных ситуациях», — сказал он.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии, пособия по инвалидности, сиротству и потере кормильца.