Финансист Диашов дал прогноз курса юаня

По словам финансиста Егора Диашова, прогнозы экспертов относительно курса юаня расходятся: одни говорят, что китайская валюта продолжит укрепляться, другие же указывают на такие риски, как торговые войны, неопределенность в мировой экономике и политические события. Об этом сообщило радио Sputnik.

Он уточнил, что валюта Поднебесной с начала этого месяца находится в легком восходящем тренде, поэтому сегодня появился шанс на устойчивое преодоление уровня в 12 рублей. Дальнейшее повышение технически возможно. Однако серьезный рост курса станет сдерживаться на фоне спроса на юани для участников внешнеэкономической деятельности и со сложностями расчетов, а также жесткого регулирования курса в пользу производителей.

По мнению финансиста, инвестировать в юани пока следует с осторожностью, поскольку есть множественные риски и неопределенности на фоне сложных торговых отношений с Китаем и возможных последствий санкций.

Он пояснил, что выиграть от покупки юаней могут три категории инвесторов: инвесторы, ориентированные на долгосрочную перспективу, экспортеры в КНР и туристы, планирующие поездку в Китай.

Ранее экономист Елена Ведута назвала последствия отказа китайских банков от сотрудничества с Россией.