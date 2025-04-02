Финансист Дмитриев дал советы для выгодных покупок на маркетплейсах

Покупки на маркетплейсах – это удобно: товары в круглосуточном доступе, нет необходимости тратить время на походы по магазинам в поиске подходящего товара, а стоимость может порадовать. По словам финансиста Николая Дмитриева, при этом маркетинговые приемы нередко провоцируют спонтанные и ненужные приобретения. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он уточнил, что прежде всего стоит помнить о том, что разные площадки часто предлагают один и тот же товар, при этом стоимость может отличаться. Поэтому для начала полезно сравнить стоимость в разных местах и выбрать самое выгодное предложение.

По мнению эксперта, стоит помнить, что часто перед периодом ожидаемых скидок цена на товар завышается, и итоговая скидка может быть незначительной. В связи с этим стоит составить для себя перечень предполагаемых покупок и сложить их в «корзину». Также в большинстве случаев оплата через виртуальные карты или электронные кошельки площадок дают возможность приобретать товар по более низкой цене и получать кэшбек, которым можно расплачиваться за покупки в дальнейшем.

Он добавил, что применение промокодов на ряд товаров также позволяют сэкономить. К тому же банковские программы лояльности также часто партнерствуют с маркетплейсами.

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