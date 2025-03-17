Бизнесмен Лапин назвал магазины, число которых в России сократилось на 20%
Бизнесмен Лапин: количество секс-шопов в России упало почти на 20%
Фото: [ru.freepik.com]
По словам бизнесмена Максимилиана Лапина, примерно 20% секс-шопов в нашей стране закрылись на фоне маркетплейсов, где торгуют некачественными товарами. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он пояснил, что в офлайн-магазинах имеется конкуренция, а в онлайн-магазинах — только низкая стоимость товаров и никакого качества.
По мнению эксперта, ряд интимных товаров, приобретенных в интернете, могут взорваться, поскольку их производят из непонятных материалов.
Ранее футуролог Кононов заявил, что отношения с роботами не разрушат семью.