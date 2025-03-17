Бизнесмен Лапин назвал магазины, число которых в России сократилось на 20%

По словам бизнесмена Максимилиана Лапина, примерно 20% секс-шопов в нашей стране закрылись на фоне маркетплейсов, где торгуют некачественными товарами. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он пояснил, что в офлайн-магазинах имеется конкуренция, а в онлайн-магазинах — только низкая стоимость товаров и никакого качества.

По мнению эксперта, ряд интимных товаров, приобретенных в интернете, могут взорваться, поскольку их производят из непонятных материалов.

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