Финансист Долгова назвала причины сокращения Россией потока параллельного импорта

Минпромторг России в очередной раз планирует обновить свой приказ о параллельном импорте, позволяющий ввозить импортную продукцию в страну без разрешения правообладателя. В этот раз министерство хочет урезать объем товаров, которые можно ввозить в Россию по параллельным каналам. Финансист Мария Долгова рассказала, почему в нашей стране снижают параллельный импорт и что это значит для бизнеса. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, во многих сферах по ряду продуктов Россия достигла того уровня, когда отечественное производство насыщает рынок и удовлетворяет большую часть спроса. Россия является членом ВТО, в рамках которой существует прекрасное соглашение — ТРИПС о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности. Таким образом, наша страна сохраняет добросовестную конкуренцию, и правообладатель может обратиться к нашей таможенной службе и попросить охрану, а также ввести пошлины и прочее.

Эксперт уточнила, что в рамках ТРИПС предусмотрен механизм, позволяющий таможенным органам и правообладателям взаимодействовать, что идет на основе добровольного согласия правообладателя.

Ранее были названы новые пути для параллельного импорта техники Apple в Россию.