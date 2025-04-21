Финансист Лушин спрогнозировал ключевую ставку Центробанка на ближайшем заседании

По словам финансиста Эдуарда Лушина, на ближайшем заседании совета директоров Центробанка РФ, которое состоится 25 апреля, ключевая ставка, вероятнее всего, останется неизменной. Об этом сообщают «Известия».

Он добавил, что регулятор не раз давал понять, что станет сохранять жесткие денежно-кредитные условия с целью убедиться в устойчивости снижения инфляции. Банк России продолжит сдерживать экономическую активность, пока не будет уверен в движении инфляции к целевым показателям.

По мнению эксперта, в текущем году на ситуацию оказало влияние неожиданное укрепление рубля, что замедлило рост цен на импортные товары. К тому же, несмотря на замедление инфляции, регулятор сохраняет осторожность.

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