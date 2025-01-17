Финансист Мехтиев предупредил россиян о «тикающей бомбе» из-за льготной продажи жилья

По мнению Эльмана Мехтиева, основателя сервиса «Кредчек», одним из ключевых рисков для рынка недвижимости в России может стать увеличение количества ипотечных кредитов с небольшим первоначальным взносом в последние годы. Об этом он сообщил в беседе с агентством «Прайм».

Он отметил, что эта деятельность привела к увеличению спроса на жильё как в новостройках, так и на вторичном рынке. В случае ухудшения финансового состояния заёмщиков стоимость такого жилья обычно не покрывает сумму невыплаченного кредита.

«Это создает риски „тикающей бомбы“ для банков, специализирующихся на подобных продуктах», — уверяет финансист.

Мехтиев добавил, осознавая это, Центральный банк России постепенно уменьшал количество выданных ипотечных кредитов с небольшим первоначальным взносом. С начала текущего года действует новый стандарт ипотечного кредитования, который устанавливает дополнительные ограничения как для защиты заемщиков, так и для банков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.