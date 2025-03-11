Финансист Мусиенко назвала способы подсчитать личную инфляцию

Инфляция является одним из самых обсуждаемых экономических процессов. По большей части речь идет об официальной инфляции, которая рассчитывается Росстатом и публикуется в аналитических материалах Центробанка РФ. По словам финансиста Светланы Мусиенко, при этом необходимо понимать, что этот уровень инфляции является среднестатистическим и может существенно отличаться от инфляции определенного человека. Об этом сообщает радио Sputnik.

Она добавила, что с целью того, чтобы правильно посчитать уровень личной инфляции нужно соблюдать ключевое правило – сопоставимость данных. Прежде всего данные должны быть сопоставимы по составу потребления и по времени. Так, в случае если какие-либо траты являются сезонными или периодическими, то по ним следует рассчитывать личную инфляцию отдельно.

По мнению эксперта, также данные должны быть сопоставимы по ценовой категории.

Она заключила, что в целом уровень личной инфляции при условии выполнения сопоставимости данных можно рассчитать по формуле: текущие затраты ÷ предыдущие затраты – 1) × 100%. В зависимости от полученного итога можно принимать различные финансовые решения.

Ранее экономист Григорьев назвал способы гражданам РФ накопить на старость.