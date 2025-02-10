Экономист Григорьев назвал способы гражданам РФ накопить на старость

По данным результатов исследования, большая часть жителей РФ не имеют финансовой подушки на старость. Экономист Владимир Григорьев рассказал, чем чревато отсутствие финансовой подушки на старость, как правильно накопить деньги и защитить их от инфляции. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он отметил, что данный подход чреват тем, что люди могут оказаться не в тех жизненных условиях, в которых хотели бы жить. Так, если убрать из общего списка специальные пенсии, которые могут выделяться бывшим военным, то это небольшие суммы. Так, на данный момент в нашей стране выплачивают достаточно низкие пенсии, которые иногда даже не покрывают базовых потребностей человека.

По мнению эксперта, имеются наиболее действенные способы накопить на старость. Наиболее безопасный из них – открытие депозита в банке. Он дает возможность накапливать деньги, которые можно будет использовать, к тому же защищен гарантиями страхования вкладов. Также можно приобрести недвижимость, которую в дальнейшем можно использовать как ценный актив.

Он добавил, что тем, кто моложе 40 лет, можно задуматься о таком инструменте, как накопительное страхование жизни. Это такой продукт, куда зашивается накопительный механизм, то есть сумма, которая будет выплачена, может быть либо привязана к любой дате в будущем, либо это может быть так называемое страхование дополнительной пенсии. Несмотря на то что подобные инструменты не лишены определенных рисков, не стоит бояться делать шаги к созданию финансовой подушки.

Ранее сообщалось, что россияне перестала готовить финансовую подушку на старость.