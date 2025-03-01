Финансист Проценко предупредила о сюрпризах от доллара в марте

В марте курс валют будет определяться геополитической ситуацией. Возможны колебания в пределах от 80 до 100 рублей за доллар, а также резкие скачки между этими значениями, сообщила в беседе с агентством «Прайм» руководитель компании «Альфа-Форекс» Гузель Проценко.

По мнению эксперта, дополнительным фактором, который может негативно повлиять на курс рубля, является возможное снижение стоимости нефти марки Brent до 70–75 долларов за баррель в марте. Это может произойти на фоне увеличения добычи странами ОПЕК+.

С другой стороны, есть вероятность, что ключевая ставка ЦБ останется на уровне 21%, что может оказать положительное влияние на курс рубля.

«Мы ожидаем средний диапазон по доллару в марте 83-93 рубля. В первую очередь, рубль в марте будет зависеть от геополитики на фоне потепления дипломатических отношений между Россией и США. Это дает рынку надежду на частичное ослабление санкционного давления», — сказала Проценко.

Как отметила специалист в области финансов, в случае благоприятного развития геополитической ситуации, курс доллара может составить около 80 рублей. Однако, если переговоры не приведут к ожидаемым результатам и санкционное давление западных стран на Россию усилится, то мы можем столкнуться с возвращением к курсу 100 рублей за доллар.

«Сохранение высокой инфляции и продолжающая дешеветь нефть также могут сыграть против нашей нацвалюты», — заключила собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что у владельцев старых долларов в РФ начались проблемы с обменом.