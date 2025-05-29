Финансист Щербаченко назвал способы не попасть в финансовую яму из-за микрозаймов

По словам финансиста Петра Щербаченко, перед оформлением микрозайма необходимо попробовать получить кредит в банке. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что указанный шаг следует предпринять даже при наличии плохой кредитной истории, поскольку банки могут предложить более выгодные условия, например кредит под залог или с поручителем.

По мнению эксперта, с января по май текущего года средняя сумма микрозайма в нашей стране увеличилась на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Кроме того, максимальная сумма займа выросла еще сильнее — на 25%, и составила 75 тыс. рублей. Таким образом, все это говорит о растущем спросе на услуги микрофинансовых организаций.

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