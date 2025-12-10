Больничный для самозанятого: как новая система страховых взносов с 2026 года изменит жизнь фрилансеров

Для миллионов фрилансеров, репетиторов, мастеров по ремонту и других, кто работает на себя, это означает принципиально новый уровень социальной защищенности — возможность оплачиваемого «простоя» в случае болезни или травмы.

Суть изменений — в добровольной страховой модели, которую самозанятый сможет подключить самостоятельно, без участия работодателя. Все управление процессом, от выбора тарифа до подачи заявления, будет интегрировано в привычное мобильное приложение «Мой налог», а также доступно на портале госуслуг. Механизм работы основан на нескольких ключевых шагах.

Первым делом нужно будет выбрать страховую сумму — базовый размер будущих выплат. На старте доступны два варианта: 35 000 или 50 000 рублей в месяц. Именно от этой суммы, а не от реального дохода, будут рассчитываться все последующие выплаты в период болезни. За выбранную защиту необходимо ежемесячно платить страховой взнос, который составляет 3,84% от страховой суммы. Это 1 344 рубля для тарифа 35 000 и 1 920 рублей для тарифа 50 000.

Важнейшее условие — выплаты становятся доступны не сразу, а только после полугода регулярной уплаты взносов. При этом размер максимальной выплаты будет зависеть от «страхового стажа». Если взносы платятся от 6 месяцев до года, в случае болезни можно рассчитывать максимум на 70% от страховой суммы. Если же платежи идут более года, появляется право на стопроцентную выплату за каждый день нетрудоспособности.

Система также включает элементы поощрения и ответственности. Самозанятые, которые долго не обращаются за выплатами, смогут получить скидку на взнос: 10% после 1,5 лет без больничных и 30% — после 2 лет. С другой стороны, если сумма полученных за год пособий превысит страховую сумму более чем в 1,5 раза, ежемесячный взнос на полгода вырастет на 10% или даже на 30% в случае быстрого достижения лимита. Это сделано для предотвращения злоупотреблений.

Отдельно стоит отметить, что новый порядок распространяется и на отпуск по беременности и родам — самозанятые роженицы также смогут получать выплаты по выбранному тарифу. Таким образом, эксперимент до 2028 года призван создать для самозанятых понятный и доступный инструмент финансовой подушки на случай потери трудоспособности, постепенно стирая границу в соцзащите между наемными работниками и теми, кто работает на себя.

Ранее сообщалось, что в России предложили сократить рабочее время граждан.