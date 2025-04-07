Финансист Вайс назвал плюсы и минусы покупки конфиската

По словам финансиста Александра Вайса, приобретение конфиската является весьма соблазнительной идеей, поскольку в случае удачной сделки можно купить машину, квартиру или роскошные товары на треть дешевле. Тем не менее у подобных сделок всегда имеются риски и надеяться на одно везение не следует. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что первым вопросом всегда является тот факт, где искать такие аукционы. Ключевые площадки — это сайты ФССП, Росимущества и банков-кредиторов, а для участия необходим аккаунт на «Госуслугах» и задаток.

По мнению эксперта, при этот стоит помнить, что конфискат – это не просто покупка товаров и недвижимости за полцены, а нередко за подобными сделками скрываются подводные камни. Это прежде всего скрытые дефекты, долги за недвижимость, аукционные боты.

Он отметил, что полностью избежать рисков не удастся, поскольку проверить все документы до оплаты нередко невозможно.

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