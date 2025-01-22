Экономист Волков дал рекомендации по поведению при невозможности оплачивать кредит

Процентные ставки по потребительским кредитам в последнее время неизменно растут, чем отталкивают многих заемщиков или вводят в долговую яму тех, кто уже взял кредит. Экономист Алексей Волков рассказал, как изменится рынок потребкредитования в этом году. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, в ситуации повышения ключевой ставки и ужесточения макропруденциальных ограничений сложно говорить о выгоде или привлекательности розничных кредитов. Так, во второй половине прошлого года во всех его сегментах преобладало падение спроса на кредиты со стороны населения и сокращение аппетита к риску со стороны кредиторов.

Экономист отметил, что на данный момент все меньше людей берут потребкредиты, а те, кто ранее оформил займ, испытывает трудности с его погашением. Тем не менее стоит помнить, что просрочка по уплате процентов по любому розничному кредиту грозит ухудшением качества кредитной истории заемщика и понижением его персонального кредитного рейтинга, что делает проблематичным предоставление ему банками последующих кредитов.

По его мнению, если у человека не окажется нужных активов для погашения этой задолженности, то велика вероятность стать банкротом. Поэтому при возникновении любых трудностей с обслуживанием кредита стоит обратиться к банку за реструктуризацией или кредитными каникулами.

Ранее сообщалось, что россияне в ноябре взяли минимальный объем кредитов за 2,5 года.