Финансовая подушка или мишень? Названа конкретная сумма, которую можно хранить на карте без риска для сбережений

В условиях роста киберугроз и изощренных методов мошенничества, безопасное хранение средств на банковских картах требует осмотрительности и следования простым правилам. Эксперты сходятся во мнении, что ключевой принцип — не держать на картах, особенно привязанных к повседневным расходам, крупные суммы.

Злоумышленники активно используют фишинговые письма, поддельные номера служб поддержки банков и скимминговые устройства. Важно помнить: настоящий банк никогда не запросит по телефону или в смс полные реквизиты карты, пин-код или коды из смс.

Основой «банковской гигиены» является разделение счетов, пишет портал «7Дней.ру». Для рискованных онлайн-покупок лучше завести отдельную карту с ограниченным балансом, который вы готовы потратить.

Основную же сумму безопаснее хранить на накопительном или депозитном счете, не привязанном к карте. Оптимальным лимитом для хранения на основной расчетной карте эксперты называют сумму порядка 5 тыс. руб. — ее должно хватить на мелкие расходы. Потеря такой карты в случае мошенничества не станет катастрофой.

Также важно регулярно очищать историю браузера и не сохранять в нем данные карт, всегда проверять защищенность сайтов перед оплатой и использовать все доступные средства защиты: двухфакторную аутентификацию, сервисные функции мгновенной заморозки карты в приложении и одноразовые виртуальные карты для онлайн-платежей.

Главное в психологии безопасности — не поддаваться панике и чувству срочности, которое навязывают мошенники, и всегда перепроверять информацию.

Ранее МВД России объяснило, как действовать при взломе личных данных.