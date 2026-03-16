Финансовые организации могут ввести комитет по правам потребителей

Центральный банк России рекомендовал финансовым организациям усилить защиту прав клиентов, пишет «ПРАЙМ». В информационном письме регулятор предложил советам директоров вести отдельный мониторинг соблюдения прав потребителей. Чтобы улучшить эту работу, в состав советов могут быть приглашены специалисты в области клиентского опыта и финансовых продуктов.

Еще одна инициатива — создание специального комитета по правам потребителей при совете директоров. Такой комитет мог бы рассматривать вопросы внедрения правил профессиональной этики и контроля за соблюдением прав клиентов.

Кроме того, он сможет предлагать улучшения в системе мотивации сотрудников, учитывая их клиентоцентричность. Требования к председателю такого комитета аналогичны требованиям к независимому директору, прописанным в Кодексе корпоративного управления.

Рекомендации адресованы широкому кругу участников рынка, работающих с большим количеством физических лиц. В список вошли кредитные организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании, страховщики, микрофинансовые организации и операторы финансовых платформ. Новые правила касаются только тех компаний, в структуре управления которых уже есть совет директоров.

Ранее сообщалось, что россияне удвоили объем досрочного погашения ипотеки за счет продажи квартир.