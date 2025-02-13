Финансовый аналитик Антонов перечислил ключевые факторы укрепления рубля к доллару
Финансовый аналитик Антонов: доминирующий фактор укрепления рубля – геополитика
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По словам финансового аналитика Владислава Антонова, геополитика является доминирующим фактором укрепления российской валюты. Об этом сообщают «Известия».
Он уточнил, что маловероятно станет наблюдаться продолжительное резкое укрепление рубля при растущих расходах бюджета и невысокой стоимости нефти.
По мнению эксперта, до начала весны рублю значительную поддержку окажут налоговый период, комфортные цены на нефть и заметное нивелирование геоэкономической напряженности. Колебания доллара в перспективе этого года расширилось до диапазона 85–110 рублей.
Ранее сообщалось, что курс доллара на международном рынке опускался ниже 90 руб. впервые с сентября 2024 года.