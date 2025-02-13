Финансовый аналитик Антонов перечислил ключевые факторы укрепления рубля к доллару

По словам финансового аналитика Владислава Антонова, геополитика является доминирующим фактором укрепления российской валюты. Об этом сообщают «Известия».

Он уточнил, что маловероятно станет наблюдаться продолжительное резкое укрепление рубля при растущих расходах бюджета и невысокой стоимости нефти.

По мнению эксперта, до начала весны рублю значительную поддержку окажут налоговый период, комфортные цены на нефть и заметное нивелирование геоэкономической напряженности. Колебания доллара в перспективе этого года расширилось до диапазона 85–110 рублей.

Ранее сообщалось, что курс доллара на международном рынке опускался ниже 90 руб. впервые с сентября 2024 года.