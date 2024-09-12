По данным Нацбанка Украины, выплаты по внешнему госдолгу страны по итогам августа достигли $1,1 млрд, что свидетельствует о рекордном уровне с начала 2015 года. По словам финансового аналитика Михаила Беляева, экономика Незалежной находится в состоянии дефолта, хотя это не признается официально. Об этом сообщили «Известия».

Он уточнил, что при этом украинская экономика функционирует, производит определенное число продуктов и промышленного производства и сельского хозяйства, однако уже не может обслуживать свой внешний долг.

По мнению экономиста, официально дефолт не признан по причине того, что в такой ситуации станут совершенно иные условия предоставления дополнительных займов Киеву со стороны отдельных государств и международных организаций. Так, Киев периодически получает кредиты со стороны кредитных организаций и отдельных структур Евросоюза для того, чтобы иметь возможность формально выполнить свои финансовые обязательства по обслуживанию долга.

Он отметил, что даже если Киев для изменения ситуации решит полностью уменьшить соцпомощь, повысить налоги и прочее, данные возможности подойдут к исчерпанию. При этом западные кредиторы не особо заинтересованы в возврате долга и его обслуживании, а цель этого — полное подчинение страны своему экономическому и политическому диктату.

Ранее экс-советник бывшего президента Украины Олег Соскин рассказал, кто именно довел Незалежную до катастрофического кризиса.