Финансовый аналитик Извольский перечислил товары, которые подешевеют на фоне снижения курса доллара

С начала текущего месяца снизился курс доллара. Финансовый аналитик Артем Извольский рассказал. какие товары должны подешеветь на фоне данных изменений. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, наиболее заметное удешевление должно быть у импортных продуктов, вроде бананов, мандаринов, египетской картошки, также должна снизиться стоимость лекарственных средств, смартфонов, бытовой техники, автомобилей. Однако на практике ожидать снижения рано, поскольку укрепление рубля было незначительным.

Эксперт добавил, что стоимость продуктов и товаров станет зависеть не от размера курсовых колебаний доллара, а от их длительности. В лучшем случае цена просто перестанет на определенное время расти.

Ранее сообщалось, что первый раз с августа прошлого года курс доллара опустился ниже 85 рублей.