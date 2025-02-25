Курс доллара упал ниже 85 рублей

Расчетный курс доллара, который служит ориентиром для внебиржевого рынка, упал ниже 85 рублей первый раз с конца августа. Эта информация следуют из данных торгов.

Так, к 14:05 по московскому времени американская валюта снижалась на 1,63 рубля по сравнению с предыдущим закрытием – до 85,20. Кроме того, доллар падал и до 84,97 рубля, что является минимальным значением с 30 августа. Снижался и юань. Так, на открытии торгов китайская валюта подешевела на 10 копеек, а именно до 11,88 рубля.

На фоне падения курса доллара некоторые россияне устремились в обменные пункты и банки, но возникла некая неопределенность из-за попадающих в оборот старых образцов американской валюты. Как стало известно позднее, Центробанк не имеет полномочий для введения запрета на операции, где задействованы доллары прошлых выпусков.