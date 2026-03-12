ФНС объяснила, когда беспроцентный кредит становится доходом

Представьте: вы купили машину в кредит под смешной процент — почти беспроцентную рассрочку, о которой только можно мечтать. А через некоторое время получаете уведомление от налоговой: оказывается, вы должны государству круглую сумму. Именно с такой ситуацией столкнулись некоторые автовладельцы, оформившие льготные займы в 2024 году. Налоговики вдруг признали сэкономленные проценты доходом. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Федеральная налоговая служба вынуждена была объясниться после волны жалоб. В соцсетях и СМИ появились истории людей, которым банки обещали кредиты под 0–0,01%, а в итоге налоговая доначислила 35% от суммы «экономии». Выяснилось, что все дело в старой, но действующей статье 212 Налогового кодекса РФ. Она велит считать материальную выгоду от низких процентов доходом, но с важной оговоркой: только если кредитор — работодатель или кто-то из близких родственников.

ФНС выпустила разъяснения и привела два наглядных примера. Если вы обычный покупатель, взяли беспроцентный кредит в стороннем банке и не работаете там — налог вам не грозит. А вот если вы сотрудник этого банка или ваш муж/жена/брат/начальник дали вам взаймы под символический процент, разницу между 2/3 ключевой ставки ЦБ и реальной ставкой признают вашим дополнительным доходом. И тут уж придется раскошелиться по полной программе — 35% от этой выгоды уйдет в казну.

Правда, есть и послабления. Например, если вы оформили льготный заем до 31 декабря 2024 года на строительство или покупку жилья и имеете право на имущественный вычет, налог с материальной выгоды можно не платить. Но это касается только недвижимости, а не автомобилей.

Итог для любителей «бесплатных» денег неутешительный: с 2024 года налог на матвыгоду вернули в полном объеме, и теперь любая аномально низкая ставка по кредиту от «своего» человека или компании — это не только подарок судьбы, но и потенциальный долг перед государством. Так что, прежде чем брать заем у работодателя под 0%, лучше трижды перечитать договор и прикинуть, не придется ли потом отдать треть «сэкономленного» в бюджет.

Ранее юрист Жирова назвала незаконными требования ФНС на 35% за автокредит под 0%.