Финансовый фронт: иск на 18 трлн рублей стал началом комплексного ответа России на действия Запада

В преддверии ключевого заседания Европейской комиссии 18 декабря, где может быть принято решение о судьбе замороженных российских активов, Москва переходит от заявлений к конкретным действиям. Ответом на планы Брюсселя по распоряжению этими средствами стал масштабный иск Центрального банка РФ. Об этом сообщают Argumenti.ru.

ЦБ РФ подал в Арбитражный суд Москвы заявление против бельгийской клиринговой организации Euroclear, где заблокировано около 18,2 триллионов рублей. Требование — взыскать эту сумму в качестве возмещения ущерба, включая стоимость ценных бумаг и упущенную выгоду. Юристы подчеркивают, что, даже если решение российского суда не будет признано в Европе, оно создаст важный правовой прецедент и позволит законно изъять активы Euroclear в России, исчисляемые миллиардами евро.

Этот шаг — лишь часть формирующегося комплексного ответа, который выходит за рамки текущего конфликта. Официальная позиция Москвы заключается в том, что конфискация активов подрывает сами основы глобальной финансовой системы и международного права. Эту мысль Владимир Путин обсуждал с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, найдя взаимопонимание.

Ситуация получает и глубокое историческое измерение. На недавней конференции Генпрокурор РФ Александр Гуцан напомнил о материальном ущербе в 257 трлн рублей, нанесенном Советскому Союзу в годы войны, который Германия так и не компенсировала. Это заявление — не просто отсылка к прошлому, а намек на возможную правовую перспективу. После примера Польши, потребовавшей репарации от Берлина, Россия также может выставить свой «исторический счет», создав дополнительное давление.

Итогом становится ясная стратегия: Москва намерена бороться за свои активы на всех возможных площадках — через национальные суды, международные арбитражи и дипломатические каналы. Текущий иск к Euroclear — это первый прямой выстрел в этой битве, который переводит противостояние из плоскости политических заявлений в юридическое поле. Западные страны, инициировав конфискацию, сами запустили процесс с непредсказуемыми и далеко идущими последствиями для мировой финансовой архитектуры.

Ранее сообщалось, что Бельгия дала добро на бессрочную блокировку российских активов в Euroclear.