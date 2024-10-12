Fitch меняет прогноз по рейтингу Франции на «негативный»: что это значит для экономики?

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило суверенный рейтинг Франции на уровне «AA-», изменив при этом прогноз со «стабильного» на «негативный». Об этом пишет издание Reuters. На это повлияло ужесточение бюджетной политики и политические риски.

«Прогнозируемый спад в бюджетной сфере в этом году ставит Францию в худшее бюджетное положение, и теперь мы ожидаем увеличения бюджетного дефицита, что приведет к резкому росту государственного долга до 118,5% ВВП к 2028 году», — говорится в заявлении Fitch

В Fitch указали, что финансовое положение Франции значительно ухудшилось в этом году. Налоговые поступления не соответствовали ожиданиям, а расходы оказались выше запланированных, что поставило под угрозу рейтинг государственного долга страны.

Отмечается, что рейтинг Fitch показывает кредитоспособность страны или компании, указывая на риск дефолта. Высокий рейтинг означает, что заемщик может легко и дешево получать деньги, поскольку считается надежным. Он также отражает экономическую стабильность, уровень задолженности и политическую ситуацию, что помогает инвесторам оценить инвестиционные риски.

В общем, рейтинг Fitch — это индикатор финансового здоровья, который влияет на доступность финансирования и условия заимствования.

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