Россия предупредила Японию о готовности ответить на совместные учения с США

Москва отправила Токио протест из-за планов организовать вместе с США военные учения рядом с границами России. Об этом сообщается на сайте МИД.

В послании отмечается, что Восточноазиатскому государства был заявлен «решительный протест» из-за желания вместе с американцами провести в конце октября — начале ноября учения, которые, в том числе, затронут районы Хоккайдо, находящиеся рядом с границами РФ.

В МИДе предупредили, что после этого в обязательном порядке последуют меры, направленные на обеспечение защиты суверенитета России.

Ранее сообщалось о том, что генсек правительства Японии раскритиковал предложение Владимира Путина, касающееся возобновления диалога между странами.